Anies Baswedan Tegaskan Formula E Bukan Ajang Politik, Semua Orang Diundang Termasuk Jokowi

PIKIRAN RAKYAT - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, beberapa pejabat diundang dalam acara Formula E, yang akan digelar di Ancol 4 Juni 2022 besok, tidak terkecuali Presiden Jokowi (Joko Widodo).

Menurut Anies Baswedan ajang Formula E ini merupakan kesempatan yang baik bagi Jakarta dan Indonesia untuk berada di pentas dunia.

"We hope that everyone who invited able to enjoy, to celebrate Jakarta and the world (kita berharap semua orang yang diundang bisa menikmati (Formula E) untuk merayakan Jakarta dan dunia, red)," katanya di Balai Kota Jakarta, Kamis 2 Juni 2022 malam.

Baca Juga: Anies Baswedan: Formula E Bukan Kongres Ataupun Munas

Terpenting, menurut Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, acara Formula E bisa berjalan dengan lancar.

Menurut dia, Formula E bukan acara politik. Acara tersebut harus dilihat sebagai kesempatan besar bagi Jakarta untuk berada di pentas dunia.

Anies Baswedan menyebut, semua orang yang akan datang ke acara Formula E pasti akan disambut.

Baca Juga: Eva Celia Resmi Menikah dengan Demas Narawangsa, Kenakan Gaun yang Dibuat Khusus

Dia menegaskan Formula E merupakan ajang olahraga yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta, dan bekerja sama dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI).

"Fenomenanya sama, tapi tergantung kaca matanya apa," ujarnya.