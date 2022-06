Hadir di IIMS Surabaya 2022, Mitsubishi Bawa Pamer 4 Produk Unggulan

PIKIRAN RAKYAT - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) hadir di ajang pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya 2022.

Di pameran otomotif yang berlangsung 1 hingga 5 Juni 2022 ini, Mitsubishi juga membawa produk-produk unggulannya.

Terhitung ada empat mobil yang Mitsubishi bawa di pameran otomotif yang bertempat di Grand City Convex Hall F, Surabaya, Jawa Timur tersebut.

Keempat mobil unggulan ini merupakan kendaraan yang jadi tulang punggung penjualan Mitsubishi di Indonesia.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari keterangan resmi MMKSI pada Jumat, 3 Juni 2022, empat mobil yang dibawa Mitsubishi kali ini adalah kombinasi dari Mitsubishi New Xpander, Mitsubishi New Xpander Cross, Mitsubishi Pajero Sport.

Mobil-mobil ini ditempatkan di booth Mitsubishi yang berukuran 253 meter persegi di Grand City Convex Hall.

"Pada ajang kali ini kami sangat senang bisa berpartisipasi kembali dalam rangkaian pameran IIMS, yang kali ini berlangsung di Surabaya. Dalam kesempatan ini, kami akan menghadirkan model flagship atau produk unggulan dari Mitsubishi Motors, yakni New Xpander, New Xpander Cross, dan New Pajero Sport," kata General Manager of Sales dan Marketing Amiruddin.

"Dan untuk mempermudah masyarakat yang ingin memiliki kendaraan baru dari Mitsubishi Motors," ujarnya kembali.