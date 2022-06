Cara Unik Perusahaan Bir Sponsori Formula E, Ganti Logo Pakai Slogan

PIKIRAN RAKYAT – Ajang balapan Formula E yang akan digelar di Jakarta kabarnya turut disponsori perusahan bir.

Sebuah perusahaan bir asal Belanda, Heineken diketahui akan menjadi sponsor dalam perhelatan Formula E pada 4 Juni 2022 mendatang.

Namun untuk menghargai budaya lokal, logo perusahaan bir itu tidak akan ditampilkan.

Sebagai gantinya, akan ditampilkan slogan 'when you drive, never drink' (saat mengemudi, jangan minum).

Heineken diketahui menjadi salah satu dari 31 perusahaan yang dipastikan menjadi sponsor pada ajang balap mobil listrik terbesar di dunia itu.

"Dukungan mereka tentu akan sangat berkontribusi atas suksesnya ajang Jakarta E-Prix," kata Wakil Direktur Pelaksana Formula E Jakarta Gunung Kartiko di Jakarta, Rabu, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Rabu, 1 Juni 2022.

Perusahaan nasional dan global dari berbagai industri turut menjadi sponsor, mulai dari bank, kosmetik, penyedia layanan telekomunikasi, elektronik, otomotif hingga perhotelan.

