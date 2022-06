Panitia Formula E Umumkan 31 Sponsor, Logo Produk Bir Diganti

PIKIRAN RAKYAT - Sebanyak 31 perusahaan skala nasional dan global telah terdaftar sebagai sponsor ajang balap mobil listrik Formula E Jakarta, di sirkuit JIEC Ancol, Sabtu 4 Juni 2022.

Untuk skala nasional, para sponsor itu terdiri dari berbagai industri diantaranya, perusahaan kosmetik, bank, penyedia layanan komunikasi dan hingga perhotelan.

Sementara, sponsor global Formula E Jakarta antara lain dari maskapai penerbangan, merek jam tangan, perusahaan jasa ekspedisi internasional hingga produk bir yakni Heineken.

Wakil Direktur Pelaksana Formula E Jakarta Gunung Kartiko menjelaskan untuk sponsor Global Formula E Jakarta merupakan bawaan dari pihak Formula E Operation (FEO) untuk mendukung acara Jakarta E-Prix 2022 di berbagai seri balapan.

"Terdapat juga sponsor global yang sudah ditetapkan dari pihak FEO. Sponsor global tersebut hadir di semua balapan di berbagai negara," ujarnya.

Maka dari itu sponsor global seperti produk bir akan ada dalam ajang formula E nanti.

Namun, kata Gunung Kartiko, khusus untuk produk bir tidak menghadirkan logo atau produk tapi akan diganti dengan slogan: when you drive, never drink atau "saat mengemudi, jangan minum-minum".

Gunung Kartiko mengatakan dukungan para sponsor tersebut akan berkontribusi atas suksesnya ajang balapan mobil listrik Formula E Jakarta.