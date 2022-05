Jadi Fitur Unggulan dan Pertama di Kelasnya, Simak Keunggulan Honda Sensing di All New HR-V

PIKIRAN RAKYAT - PT Honda Prospect Motor (HPM) meluncurkan SUV terbarunya All New Honda HR-V pada Rabu, 23 Maret 2022.

Selain mendapatkan ubahan major pada tampilan eksterior dan mesinnya, All New Honda HR-V ini juga mendapatkan teknologi unggulan yang jadi pertama di kelasnya.

Teknologi unggulan tersebut adalah Honda Sensing yang sebelumnya juga dipasangkan pada mobil SUV Honda lainnya yakni All New Honda BR-V.

Lantas, apa saja fitur-fitur dan keunggulan yang dimiliki oleh Honda Sensing yang berada di dalam All New Honda HR-V ini.

Sama seperti di tipe-tipe sebelumnya, fitur Honda Sensing dilengkap berbagai fitur mitigasi kecelakaan yang memberikan rasa aman kepada para pengemudi.

Dengan perpaduan tampilan yang stylish dan modern serta adanya tambahan fitur Honda Sensing membuat All New Honda HR-V layak untuk dijadikan pilihan.

Di dalam Honda Sensing All New Honda HR-V ada fitur seperti Collision Mitigation Braking System (CMBS), Road Departure Mitigation System (RDM), Adaptive Cruise Control (ACC) with low-speed follow.