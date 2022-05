Honda Ungkap Alasan Bikin Panoramic All New HR-V Tidak Gunakan Sistem Elektrik

PIKIRAN RAKYAT - All New Honda HR-V meluncur di Indonesia Maret 2022. SUV compact ini hadir dengan tampilan segar dengan penambahan berbagai fitur baru.

Meski begitu, ada hal yang jadi sorotan dari All new Honda HR-V. Yaitu desain panoramic sunroof yang kini harus dibuka secara manual. Padahal sebelumnya, panoramic sunroof HR-V sebelumnya mengadopsi sistem elektrik.

Mengapa demikian?

Yoshitomo Ihashi, Large Project Leader of All-new Honda HR-V Honda Motor Co., Ltd., Automobile Operations, Monozukuri Center menjelaskan, Honda ingin membuat konsep yang lebih luas di dalam kabin.

Sehingga pengguna dapat merasakan sensasi yang lebih lapang saat menggunakan All New HR-V.

"Secara konsep kami ingin HR-V awalnya agar konsumen bisa lebih luas dalam pandangan di dalam kabin, bisa melihat langit, pohon dan pemandangan alam. Jadi dibuat lebih besar dari yang sebelumnya," papar Ihashi saat konfrensi pers di Sirkuit Mandalika, Lombok, NTB hari ini, Senin, 23 Mei 2022.

Ihashi menjelaskan kalau menggunakan konsep elektrik, membutuhkan space untuk pasang rel panoramic sunroof sehingga memakan ruang pada bagian atas.

Sementara desainer Honda ingin membuat konsep yang lebih lapang sehingga tidak menggunakan hal tersebut dan menggunakan konsep manual dengan menggunakan tirai.