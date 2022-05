5 Keunggulan New Mitsubishi Xpander, MPV Pilihan Keluarga Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - New Mitsubishi Xpander menjadi mobil favorit keluarga Indonesia. Hadir dengan berbagai keunggulan, mobil low MPV ini dilengkapi fitur yang bisa memanjakan penggunanya.

Pada 8 November 2022, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) melakukan pembaruan pada Xpander. Xpander terbaru hadir dengan fitur yang makin lengkap serta modern.

Seperti tampilan yang makin elegan dan modern, fitur yang lengkap serta mesin bertenaga membuat Xpander menjadi pilihan utama keluarga Indonesia.

Lantas apa saja keunggulan yang dimiliki New Mitsubishi Xpander? Simak ulasannya berikut ini:

Tampilan Elegan dan Sporty

Salah satu ubahan pada New Mitsubishi Xpander ialah dibagian eksterior.

Eksterior New Xpander berfokus pada bagian depan dan buritan. Mitsubishi tetap mengadopsi desain Dynamic Shield pada Xpander.

Ubahannya pada New Xpander seperti penggunaan New Front Bumper Design, New T-Shape Headlight with LED2, New Rear Design, New T-Shape LED Tail Light, Side Sill Garnish.