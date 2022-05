Bocoran Spesifikasi dan Harga Hyundai Stargazer, MPV Baru Calon Rival Toyota Avanza Cs

PIKIRAN RAKYAT - Hyundai Indonesia nampaknya sedang menyiapkan sebuah mobil baru yang akan bersaing di segmentasi mobil keluarga murah (low MPV).

Kehadiran mobil dengan nama Hyundai Stargazer ini diklaim akan merusak dominasi Avanza dan Xpander di segmentasi tersebut.

Apalagi, dari bocoran harganya saja, Hyundai Stargazer ini ada di angka yang cukup murah.

Untuk tipe termurahnya, Hyundai Stargazer diduga bakal dijual di bawah Rp200 jutaan.

Baca Juga: Kericuhan Terjadi di Pelabuhan Merak Banten, Pemudik Ngamuk Labrak Petugas Dermaga

Bocoran harga dari Hyundai Stargazer sudah terlihat di situs Nilai Jual Kendaraan Bermotor DKI Jakarta pada akhir April 2022:

Bocoran harga berdasarkan NJKB dari mobil keluarga tersebut adalah sebagai berikut:

Hyundai Stargazer Active MT Rp155.000.000

Hyundai Stargazer Acvtive AT Rp164.000.000

Hyundai Stargazer Trend MT Rp167.000.000

Hyundai Stargazer Trend AT Rp176.000.000

Hyundai Stargazer Style AT Rp189.000.000

Hyundai Stargazer Prime AT Rp202.000.000

Belum diketahui secara pasti bagaimana spesifikasi dari Hyundai Stargazer ini. Tetapi untuk harga di bawah Rp200 juta, spesifikasi dari mobil baru ini cukup menggiurkan.