City Hatchback RS Kini Dilengkapi Fitur Honda Sensing, Dijual Rp362 Juta

PIKIRAN RAKYAT - PT Honda Prospect Motor (HPM) melengkapi fitur pada City Hatchback RS. Fitur terbaru pada mobil tersebut yaitu Honda Sensing yang sebelumnya telah ada di Honda CR-V dan All New HR-V.

Peluncuran City Hatchback RS dengan fitur Honda Sensing dilakukan hari ini, Rabu, 20 April 2022. Dengan fitur baru, kini Honda City Hatchback RS dipasarkan dengan harga Rp362 juta.

Yusak Billy, Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM mengatakan Honda City Hatchback RS kini menjadi mobil yang populer di anak muda Indonesia. Untuk itu pihaknya berusaha melengkapi teknologi pada produk Honda di Indonesia.

"Sesuai dengan kebutuhan konsumen dan gaya hidup anak muda yang dinamis, kini kami melengkapi Honda City Hatchback RS dengan fitur keselamatan canggih yang membuat berkendara semakin aman sekaligus menyenangkan," papar Billy.

Baca Juga: Awas Joe Biden Ngamuk ke Rusia, Presiden AS Bakal Bertemu Panglima Militer

Selain itu, Honda Sensing terdapat juga penambahan fitur baru pada Honda City Hatchback RS.

Penambahan fitur ini meliputi tiga bagian mulai dari eksterior, interior dan teknologi. Dibagian eksterior, kini terdapat New Honda LaneWatchTM, New Auto Headlights serta New Walk-Away Auto Lock. Sementara dibagian kabin, terdapat layar New berukuran 7 inci Interactive TFT Meter Cluster.

Sementara untuk teknologi baru di City Hatchback RS, yaitu Honda SensingTM yang meliputi Collision Mitigation Brake System (CMBSTM), Road Departure Mitigation System (RDM), Lane Keeping Assist System (LKAS), Adaptive Cruise Control (ACC) serta Auto-High Beam.

Honda City Hatchback RS juga memiliki berbagai fitur kekinian lainnya yang sesuai dengan gaya hidup anak muda, seperti Remote Engine Start, One Push Ignition System, Cruise Control, Audio Steering Switch dan Hands-free Telephone (HFT) Switch dengan Voice Recognition hingga pilihan transmisi CVT & 6 M/T.