Pemudik Wajib Perhatikan, Polisi Buat Aturan Ganjil Genap Saat Arus Mudik Lebaran 2022

PIKIRAN RAKYAT - Pihak kepolisian menyiapkan sejumlah tindakan terkait arus mudik yang sebentar lagi dimulai.

Masyarakat akan mulai mudik ke kampung halaman masing-masing mulai akhir April sampai awal Mei 2022.

Sejumlah tindakan pun disiapkan oleh pihak kepolisian. Salah satunya adalah skema contra flow, satu arah (one way), dan yang terbaru adalah ganjil genap.

Semua hal ini dilakukan agar para pemudik tidak berkumpul di satu titik pada arus mudik Lebaran 2022 kali ini.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari NTMC Polri pada Jumat, 15 April 2022, kebijakan ini akan diberlangsungkan pada akhir April.

Kakorlantas Polri, Irjen Pol Firman Shantyabudi menyatakan seluruh kebijakan dilakukan dalam mencegah kemacetan saat mudik Lebaran 2022.

"Skema contra flow, satu arah (one way) akan diberlakukan dan ganjil genap juga akan diberlakukan. Penerapan one way atau satu arah akan diberlakukan jika penerapan contra flow tidak efektif," katanya.

"Selain one way, ganjil genap juga akan diberlakukan demi kelancaran masyarakat selama mudik," tuturnya.