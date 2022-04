Nikita Mirzani Kepergok Punya Pacar Baru, 'Nyai' Pamer Kemesraan dengan Mantan Pembalap MotoGP?

PIKIRAN RAKYAT - Nikita Mirzani kepergok punya pacar baru di bulan April 2022 kali ini.

Aktris yang kerap disapa 'nyai' tersebut memamerkan momen kedekatannya dengan sosok yang tak asing bagi para penggemar MotoGP.

Pasalnya, Nikita Mirzani saling bertukar postingan story dengan mantan pembalap MotoGP di era 2000-an.

Nikita Mirzani kepergok sedang menjalin asmara dengan John Hopkin, mantan pembalap MotoGP yang sudah pensiun di tahun 2011.

Hal ini diketahui dari unggahan Instagram keduanya pada Sabtu, 9 April 2022.

John Hopkin yang kini tengah disibukkan urusan MotoGP di Amerika Serikat membuat unggahan story soal Nikita Mirzani.

Bahkan tak tanggung-tanggung dalam unggahan tersebut, John Hopkins menyatakan Nikita Mirzani adalah 'Pacarnya'.

"For my girl @nikitmirzanimawardi_172, actor to actress (Untuk gadisku @nikitamirzanimawardi_172, aktor untuk sang aktris)," ucap John Hopkins dalam unggahan storynya.

