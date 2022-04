Penawaran Menarik Mitsubishi di IIMS 2022

PIKIRAN RAKYAT - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memperkenalkan konsep branding terbarunya kepada masyarakat Indonesia melalui pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2022.

Dalam pameran yang diselenggarakan di JIExpo Kemayoran dari 31 Maret hingga 10 April 2022, Mitsubishi menempati Hall A1 dan menampilkan ragam produk unggulan.

Mengusung tema “Adventure in Life” yang sejalan dengan konsep branding terbaru MMKSI yaitu “Life Adventure”, desain booth MMKSI masih mengusung identitas dan ciri khas global booth design Mitsubishi Motors yang dilengkapi dengan beberapa elemen branding terbaru.

Berbagai pengalaman yang dapat dinikmati oleh para konsumen maupun calon konsumen di booth MMKSI diantaranya pengalaman dalam proses kepemilikan kendaraan Mitsubishi Motors dari sisi sales maupun after sales.

Baca Juga: Sewa Mobil Sport Lamborghini untuk Mudik Lebaran, Simak Biaya yang Perlu Dikeluarkan

Selain itu, MMKSI juga tetap memberikan fasilitas lengkap untuk pengalaman yang lebih optimal bagi pengunjung dengan menghadirkan unit test drive.

Total ada 7 unit display mobil yang dipamerkan Mitsubishi, terdiri dari kombinasi varian untuk model New Xpander, New Xpander dengan aksesoris, New Xpander Cross, New Pajero Sport, dan model yang sedang dalam tahap studi pasar yaitu Minicab MiEV.

Pengunjung juga dapat merasakan langsung performa serta keunggulan dari produk Mitsubishi Motors melalui unit test drive yang terdiri dari New Pajero Sport, New Xpander, dan New Xpander Cross.

Terdapat berbagai penawaran menarik bagi masyarakat pengunjung IIMS yang ingin memiliki produk unggulan Mitsubishi. Mulai dari program pembiayaan hingga paket perawatan atau servis. Berikut program penjualan Mitsubishi di IIMS 2022: