Dukung Aturan Standar Emisi Euro 4, Harga Mitsubishi Pajero Sport Bakal Naik?

PIKIRAN RAKYAT - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menjelaskan akan ada penyesuaian harga pada unit mobil Mitsubishi Pajero Sport.

Kenaikan harga ini terjadi karena Mitsubishi dukung kebijakan pemerintah untuk standarisasi mesin diesel yang sudah lolos uji emisi Euro 4.

Karena hal tersebut, harga dari Mitsubishi Pajero Sport akan mengalami kenaikan harga cukup signifikan.

Hal tersebut dikatakan oleh Group Head of Regional Sales on Sales And Marketing Division MMKSI, Budi Daulay saat konfrensi pers secara virtual, Kamis, 7 April 2022

"Kami belum umumkan saat ini, tentunya akan ada kenaikan dari perubahan spesifikasi yang ada," kata Budi Daulay menjelaskan.

Tak hanya Mitsubishi Pajero Sport saja, unit mobil dengan mesin diesel Mitsubishi lainnya juga akan mengalami kenaikn harga.

Misalnya, mobil dengan mesin diesel lainnya yang dimiliiki oleh Mitsubishi meliputi Mitsubishi Triton, Mitsubishi L300.

Deputry Group Head Sales and Marketing Planning and Operation MMKSI, Muhammad Arwani menjelaskan bahwa kenaikan harga tak hanya disebabkan perubahan spesifikasi.