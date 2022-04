Marc Marquez Putuskan Masa Depan: Waktunya Mengambil Nafas dan Memutuskan

PIKIRAN RAKYAT – Marc Marquez sudah Kembali ke atas motor balap pada Selasa 5 April 2022 lalu di Sirkuit Alcarras, Spanyol.

Padahal sebelumnya, Marc Marquez menderita penyakit diplopia atau penglihatan ganda akibat mengalami kecelakaan di MotoGP Mandalika pada sesi pemanasan sebelum berlomba.

Imbasnya, Marc Marquez harus menjalani terapi pemulihan saraf mata yang sama persis dialami seperti MotoGP musim 2021 lalu.

Dikabarkan akan absen selama 3 sampai 4 bulan, nampak Marc Marquez bisa pulih lebih cepat dari penyakitnya itu.

Bahkan rumornya, Marc akan hadir ke MotoGP Amerika, 8-10 April 2022 akhir pekan ini di Circuit of The Americas (COTA) ke atas tempat duduknya di RC213V.

Namun Marc sendiri tidak yakin dan masih menimbang-nimbang. “It’s time to breath and to deciced”, “ini adalah waktu untuk mengambil napas dan memutuskan,” tutur Marc Marquez di unggahan Instagram storynya.

Meski demikian, belum ada pernyataan resmi dari Honda Repsol mengenai apakah juara dunia 8 kali itu bisa Kembali ke Sirkuit di Amerika nanti.

