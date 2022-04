Daftar Promo Mobil Baru di IIMS 2022: Bisa Dapat Cash Back hingga Motor Gratis

PIKIRAN RAKYAT - Pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2022 masih berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dalam pameran yang berlangsung 31 Maret hingga 10 April 2022, masyarakat bisa berburu berbagai promo penjualan mobil menarik dari berbagai pabrikan.

Tak hanya menyediakan mobil dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan biasanya, di pameran IIMS 2022 juga terdapat promo dengan hadiah yang menarik.

Jika Anda beruntung, setiap pembelian mobil yang Anda lakukan bisa saja mendapatkan hadiah dari uang tunai, hingga sepeda motor gratis. Lantas apa saja promo yang tersaji di IIMS 2022?

Baca Juga: Seorang TKW asal Cianjur Diterlantarkan di Halaman KBRI hingga Meninggal di Rumah Sakit

Honda

PT Honda Prospect Motor (HPM) misalnya, Business Innovation and Marketing Sales Director HPM, Yusak Billy menyatakan bahwa IIMS 2022 menjadi kesempatan yang baik bagi konsumen untuk membeli mobil.

"Kami menyambut ajang ini dengan menawarkan berbagai program penjualan yang akan memberikan keuntungan lebih sekaligus untuk meringankan konsumen yang ingin memiliki mobil sebelum lebaran," kata dia seperti diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya.

Karenanya, untuk pembelian unit mobil seperti Brio, All New BR-V, hingga produk terbaru, All New Honda HR-V bisa mendapatkan promo bunga rendah dengan cicilan mulai dari Rp2 juta dengan dp ringan hanya 10 persen.