Promo Spesial Honda di Pameran IIMS 2022, Beli Mobil Bisa Dapat Motor Gratis

PIKIRAN RAKYAT - PT Honda Prospect Motor (HPM) menyiapkan promo penjualan spesial saat pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2022 berlangsung.

Promo penjualan spesial tersebut bernama 'Ketupat Lebaran' yang sekaligus menjadi program spesial Honda di bulan suci Ramadhan tahun ini.

Dengan adanya program penjualan di IIMS 2022 tersebut, para konsumen Honda akan dimanjakan oleh berbagai hadiah yang menarik.

Salah satunya adalah para pembeli yang melakukan pembelian mobil Honda selama IIMS 2022 berkesempatan untuk memenangkan satu unit motor gratis.

Dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu, Business Innovation and Marketing Sales Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy menyatakan bahwa IIMS 2022 menjadi kesempatan yang baik bagi konsumen untuk membeli mobil.

"Kami menyambut ajang ini dengan menawarkan berbagai program penjualan yang akan memberikan keuntungan lebih sekaligus untuk meringankan konsumen yang ingin memiliki mobil sebelum lebaran," kata dia beberapa waktu lalu.

Hal serupa juga ditegaskan oleh Direktur Honda Jakarta Center, Johannes Widjaja.

Ia menjelaskan bahwa program penjualan spesial dari Honda akan berlaku untuk semua mobil seperti Brio, All New BR-V, hingga produk terbaru, All New Honda HR-V.

