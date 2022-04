Program Penjualan Mitsubishi di IIMS 2022, Ada Promo Bunga Rendah dan DP Ringan

PIKIRAN RAKYAT - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menyiapkan berbagai program dan promo menarik selama pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) berlangsung.

Selama 31 Maret - 10 April 2022, MMKSI akan memamerkan line up mobil-mobil unggulannya.

Setidaknya di booth Mitsubishi yang berlokasi di Hal A JIExpo Kemayoran, Mitsubishi menyiapkan produk-produk unggulan seperti New Xpander,New Xpander Cross, New Xpander dengan aksesoris.

New Pajero Sport, dan ada satu mobil listrik Mitsubishi yang sedang dipersiapkan untuk studi yakni Mitsubishi Minicab MiEV.

Pengunjung juga bisa merasakan tes drive beberapa unit mobil Mitsubishi seperti New Pajero Sport, New Xpander, dan New Xpander Cross.

Selain itu, program penjualan Mitsubishi apa lagi yang dipersiapkan di IIMS 2022?

Di IIMS 2022, Mitsubishi juga memberikan layanan dari sisi sales atau after sales dengan tajuk Life Adventure.

Salah satunya adalah promo-promo menarik untuk penjualan beberapa unit mobil di IIMS 2022.