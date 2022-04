Pamer 10 Mobil, Wuling Beri 'Cash Back' hingga Rp25 Juta di IIMS 2022

PIKIRAN RAKYAT - Wuling Motors menjadi salah satu peserta di pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2022 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dalam pameran yang berlangsung 11 hari, Wuling Motors menghadirkan serangkaian promo penjualan menarik dan penawaran spesial bagi para pengunjung yang hadir di booth mereka.

Dengan membawa tema 'Experience the Next Innovation' di IIMS 2022, Wuling memiliki dedikasi untuk perkuat positioning produk mereka di Indonesia serta mendorong masyarakat untuk merasakan inovasi dan teknologi terbaru dari Wuling.

"Melalui kesempatan kali ini, kami ingin memberikan kemudahan melalui ragam program pembelian dan penawaran menarik yang kami sediakan khusus bagi para pengunjung IIMS 2022," kata Brand & Marketing Director Wuling Motors, Dian Asmahani dalam keterangan resmi ke Pikiran-Rakyat.com Minggu, 3 April 2022.

Baca Juga: Jadi Tersangka, Jabatan Brian Edgar Nababan Biang Kerok Kasus Binomo Indra Kenz Terungkap

Di booth berukuran 868 meter persegi di hall D9, Wuling menghadirkan berbagai lini produk unggulannya.

Sebanyak 10 unit display turut memeriahkan Wuling di IIMS 2022 mulai dari lini produk mobil listrik berbasis GSEV (Global Small Electric Vehicle).

Untuk segmen SUV, Wuling menghadirkan Almaz series dengan Almaz SE, Almaz EX, serta flagship series SUV nya, Almaz RS yang dilengkapi inovasi Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE).

Sedangkan, pada segmen MPV Wuling memamerkan New Confero S, Formo S, serta varian terbaru dari Cortez yaitu New Cortez 'Innovating Comfort Zone' yang dilengkapi Internet of Vehicle (IoV) dan Wuling Indonesian Command (WIND) serta kenyamanan yang berkelas.