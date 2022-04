New Mazda CX-5 Meluncur di Indonesia, Harga Tembus Rp600 Juta

PIKIRAN RAKYAT - PT Eurokars Motors Indonesia (EMI), pemegang merk Mazda meluncurkan New CX-5 di pasar otomotif tanah air, Jumat, 1 April 2022.

New Mazda CX-5 hadir dengan berbagai ubahan sebagai bekal bertarung di segmen SUV premium.

Mobil yang jadi pesaing BMW X1 ini hadir dengan menyeimbangkan kecanggihan dan tampilan yang estetik.

Managing Director PT Eurokars Motors Indonesia, Ricky Thio menyatakan bahwa mereka sangat senang dengan peluncuran mobil New Mazda CX-5.

"Hari ini kami sangat senang memperkenlkn The New Mazda CX-5, produk unggulan Mazda yang telah disemprunakan dan mengedepankan konsep 7G concept dengan inovasi, kreativitas, dan teknologi terbaik yang menyempurnakan CX-5 sebagai premium SUV terbaik di kelasnya," tuturnya.

"Its definitely More Than Yours," katanya.

Sejak diluncurkan pertama kali pada tahun 2017, Mazda CX-5 terus berkembang menjadi model utama yang memberikan kontribusi penjualan di Indonesia melalui keunggulan fitur, teknologi, desain hingga craftsmanship-nya.

Tahun ini, Mazda CX-5 hadir dalam 2 tipe, yakni Elite yang mengedepankan estetika dan didesain untuk memenuhi kebutuhan customer yang beragam, serta Kuro yang menggabungkan ornamen hitam dan aksen merah guna memberikan impresi berani dan jiwa yang sporty. Hadir dengan 6 warna, terdapat juga warna baru “Zircon Sand Metallic”.