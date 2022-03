Ditunda Setahun, Simak Aturan Emisi Euro 4 untuk Kendaraaan Diesel di Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah siap mewajibkan kebijakan standar emisi Euro 4 pada mobil-mobil diesel.

Tadinya akan diberlakukan pada April tahun ini, kebijakan standar emisi Euro 4 ditunda satu tahun dan akan diberlakukan pada April 2023.

Ditundanya kebijakan ini selama satu tahun karena adanya dampak dari pandemi Covid-19.

Tetapi meskipun ditunda, kebijakan standar emisi Euro 4 pada mobil diesel akan memberikan dampak yang baik pada lingkungan di Indonesia. Mengapa bisa demikian?

Baca Juga: Profil Lengkap Gong Hyo Jin, Lawan Main Lee Min Ho di Drama Ask The Stars

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) pada Selasa, 29 Maret 2022, Standar emisi Euro adalah standar yang digunakan negara Eropa untuk kualitas udara di negara Eropa.

Semakin tinggi standar Euro yang ditetapkan maka semakin kecil batas kandungan gas karbon dioksida, nitrogen oksida, karbon monoksida, volatil hidrokarbon, dan partikel lain yang berdampak negatif pada manusia dan lingkungan.

Untuk Euro IV, kandungan nitrogen oksida pada kendaraan berbahan bakar bensin tidak boleh lebih dari 80 miligram per kilometer, 250 miligram per kilometer untuk mesin diesel, dan 25 miligram per kilometer untuk diesel particulate matter.

Untuk bisa mendapatkan angka tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah Indonesia.