SUV Baru Asal Prancis Masuk Indonesia, Harga Nyaris Tembus Rp500 Juta

PIKIRAN RAKYAT - Astra Peugeot, pemegang merk Peugeot di Indonesia baru meluncurkan SUV terbarunya yakni Peugeot 2008.

Kehadiran mobil asal Perancis ini digadang bakal jadi penjegal SUV lain asal Eropa seperti Volkswagen T-Cross.

Sama-sama lahir dari benua Eropa, Peugeot 2008 memiliki beberapa keunggulan untuk bersaing dengan rivalnya.

Peugeot 2008 siap menggoda pasar SUV kompak papan atas.

Baca Juga: Idemitsu Moto Lounge Resmi Dibuka, Jadi Lokasi Kopdar Komunitas Motor di Jakarta

Bukan tanpa alasan, Astra Peugeot menghadirkan Peugeot 2008 ke Indonesia. Keindahan desain sporty, performa, teknologi modern, serta fitur khas Peugeot menjadi satu paket dalam Peugeot 2008 ini.

Sosoknya sudah malang melintang di pasar Eropa hingga Asia Tenggara. Sederet penghargaan sukses diraih Peugeot sebagai pemenang Red Dot Award 2020 Car Design. Penghargaan lain juga telah didapatkan diantaranya Best Compact SUV hingga Car Of The Year 2021 di sejumlah negara seperti Ukraina, Italia, Afrika Selatan hingga Thailand.



Peugeot 2008, direncanakan bakal menjadi andalan Astra Peugeot dalam satu tahun lalu.

Namun, masa Pandemi Covid 19, memaksa Astra Peugeot mengurungkan niat membawa SUV kompak lebih awal.

Baca Juga: Selen Malah Peluk Alshad Ahmad Saat Belajar Berenang, Tingkahnya Tuai Respons Tiara Andini