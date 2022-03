Luhut Binsar Pandjaitan Tegas Ogah Didikte Tesla: Indonesia Bukan Republik Pisang

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku pihak pemerintah kembali ditelefon oleh Tesla soal rencana bangun pabrik mobil listrik di Indonesia.

Luhut menjelaskan Tesla berminat dirikan pabrik di Indonesia, tetapi ada berbagai syarat yang harus dipenuhi.

Terkait permintaan tersebut, Luhut dengan tegas menyatakan dirinya dan pemerintah ogah didikte lagi oleh Tesla terkait pendirian pabrik mobil listrik.

Pasalnya, Tesla juga pernah ingin mendirikan pabrik mobil listrik di Indonesia tapi akhirnya batal dan malah memilih negara lainnya.

"Tadi pagi, saya ditelepon dari Amerika. Tesla bilang dia mau bikin deal sama kita," ucap Luhut dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Jumat, 25 Maret 2022.

Tetapi Luhut menjelaskan bahwa dulu Tesla batal dirikan pabrik baterai mobil listrik di Indonesia karena perusahaan AS itu terlalu banyak meminta ke pemerintah.

Kini Luhut dengan tegas menyatakan tak mau hal seperti itu terulang kembali.

"Saya bilang 'hey Anda dua tahun lalu sudah telefon saya mau bikin lithium baterai. Anda semua mau mendikte' saya bilang 'hey you cannot do this, today is different'," kata Menko Marves.