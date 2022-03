Honda Patok Target Penjualan All New HR-V 35 Ribu Unit Setahun

PIKIRAN RAKYAT - PT Honda Prospect Motor (HPM) resmi meluncurkan SUV baru All New Honda HR-V pada Rabu, 23 Maret 2022.

Mobil ini diluncurkan pada segmentasi SUV compact dan siap menghadang kesuksesan dari Hyundai Creta yang juga belum lama diluncurkan.

Terkait penjualannya, pihak PT HPM yakin bahwa All New Honda HR-V bisa mendapatkan penjualan yang banyak.

PT HPM menyatakan bahwa target penjualan dari All New Honda HR-V mencapai 35 ribu unit yang diharapkan bisa dicapai dalam waktu setahun.

"Berdasarkan pertimbangan kapasitas produksi saat ini, kami menargetkan penjualan sekitar 35 ribu unit per tahun. Total 12 bulan untuk All New Honda HR-V," ucap Business Innovation and Sales Marketing Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy pada Rabu, 23 Maret 2022.

Billy juga menyatakan bahwa pemesanan dari All New Honda HR-V terbaru sudah bisa dilakukan mulai hari ini.

Pasalnya setelah diluncurkan, mobil All New Honda HR-V sudah langsung dikirimkan oleh PR HPM ke seluruh jaringan distributor Indonesia.

"Bulan ini rencananya kami akan mengirimkan ke jaringan distributor kami itu secara bertahap 1.300 unit rencananya. Bulan depan juga masih ada 1.800-an," ucap Billy.