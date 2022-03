Adu Spesifikasi All New Honda HR-V VS Hyundai Creta, Siapa Lebih Baik?

PIKIRAN RAKYAT - PT Honda Prospect Motor (HPM) meluncurkan mobil baru All New Honda HR-V pada pertengahan Maret 2022.

Dengan fitur-fitur canggih yang dimilikinya, mobil ini langsung terjun ke segmen SUV Compact yang sudah dikuasai oleh Hyundai Creta.

Bekal yang dibawa oleh All New Honda HR-V untuk bersaing dengan Hyundai Creta sudah cukup banyak.

Ubahan paling signifikan pada mobil ini meliputi adanya mesin 1,5 turbocharged dan juga pemasangan fitur mitigasi kecelakaan canggih yakni HONDA SENSING.

Tetapi di sisi lain, Hyundai Creta pun siap menghadang dengan adanya fitur seperti Hyundai Bluelink dan lainnya.

Antara kedua mobil ini? Mana yang memiliki spesifikasi lebih apik? Penasaran?

Berikut ini adalah rincian adu spesifikasi antara Hyundai Creta VS All New Honda HR-V

Dimensi