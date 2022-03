Bos Michelin Tegaskan Marc Marquez Jatuh Bukan karena Ban

PIKIRAN RAKYAT – Alberto Puig telah menyalahkan ban Michelin yang terbaru atas kecelakaan Marc Marquez sebanyak 4 kali di MotoGP Mandalika, 18-20 Maret 2022 lalu. Puig bahkan merencanakan untuk bertemu dengan Michelin membahas hal tersebut.

Meskipun begitu, pihak Michelin tidak mengerti apa yang Puig permasalahkan. Jawaban dari perusahaan ban perancis itu datang lewat Piero Taramasso, Manajer Dealer Michelin.

Piero menyatakan bahwa Michelin selalu mengutamakan keamanan diatas segala hal. Termasuk alasan pemilihan ban tipe khusus yang dirancang untuk Sirkuit Mandalika yang memiliki karakter unik.

Pihak Michelin juga berani menentang tuduhan Puig atas kecelakaan Marc Marquez. Yang mana Michelin bisa membuat kesimpulan, bahwa kecelakaan-kecelakaan itu bukan berasa dari ban buatan mereka.

“Saya terkejut, karena kami telah bicara dan menjelaskan berbagai hal kepadanya. Semua staf, pembalap dari tim-tim lain juga mengerti akan pemilihan ini. Dan bahwa hanya dia yang tidak memahami motivasi kami, membuat saya terkejut,” tutur Taramasso dengan heran.

“Kami selalu mengutamakan keselamatan, bahkan dalam melihat performa. Karena itu kami tidak memakai ban yang sama seperti tes pramusim lalu. Pasalnya ban itu tidak akan kuat menahan panas Sirkuit Mandalika,” ujarnya.

Menurutnya suhu aspal Sirkuit Mandalika bisa mencapai 60 derajat selsius.

“Bahkan tidak pernah sepanas itu di Sepang (Sirkuit terpanas sebelumnya). Semua mengerti akan masalah suhu ini, dan aneh ada seseorang yang tidak mengerti atau ingin mengerti,” ucap Taramasso.