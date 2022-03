Layanan After Sales Mitsubishi di Ajang JAW 2022, dari Xpander hingga Pajero Sport Semua Dapat

PIKIRAN RAKYAT - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memberikan berbagai program spesial di ajang Jakarta Auto Week (JAW) 2022.

Di pameran otomotif yang berlangsung 8 hari tersebut, program penjualan Mitsubishi Indonesia tak hanya berfokus pada sisi penjualan. PT MMKSI juga memaksimalkan program purna jual (after sales) kepada pelanggannya di ajang JAW 2022. Seluruh program tersebut diberikan demi memberikan layanan maksimal pada konsumen Mitsubishi.

Dari keterangan yang diterima Pikiran-Rakyat.com Rabu, 22 Maret 2022, ada beberapa program yang diberikan Mitsubishi Indonesia soal layanan after sales mereka. Program-program tersebut seperti SMART package dan SMART package extended, aksesoris resmi untuk kendaraan, Mitsubishi Motors Genuine Oil, suku cadang, fluid items. Adapun program menarik yang dapat dimanfaatkan konsumen pada event dan periode JAW adalah sebagai berikut:

Diskon 10% untuk Genuine Accessories Package New Xpander

Tersedia diskon 10% untuk pembelian genuine accessories New Xpander, bagi konsumen yang melakukan pembelian New Xpander di event JAW 2022. Diskon ini berlaku untuk seluruh paket Genuine Accessories Mitsubishi (kecuali safety). Paket aksesoris terdiri dari: Interior, Basic, Safety, Airdam, Aero, Aero Plus, Platinum.

Sebagai tambahan, konsumen juga berhak mendapatkan souvenir menarik untuk pembelian paket aksesoris sebagai berikut:

Suvenir payung, untuk konsumen yang melakukan pembelian paket aksesoris Basic / Safety

Suvenir shopping bag premium, untuk konsumen yang melakukan pembelian paket aksesoris Airdam/ Aero

Suvenir tumbler premium dan e-money senilai Rp 100.000, untuk konsumen yang melakukan pembelian paket Aero Plus/ Platinum

Diskon 15% untuk Genuine Accessories Package New Pajero Sport

Terdapat diskon 15% untuk pembelian genuine accessories paket Aero / Aero Plus model New Pajero Sport bagi konsumen yang melakukan pembelian New Pajero Sport di event JAW 2022.