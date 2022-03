Fabio Quartararo Dapat Panggilan Spesial Usai MotoGP Mandalika

PIKIRAN RAKYAT – MotoGP Mandalika 18-20 Maret 2022 lalu, membawakan berbagai hal menarik untuk Fabio Quartararo, termasuk penggemar wanita dari Indonesia yang semakin bertambah banyak.

Setelah satu minggu lebih berinteraksi dengan masyarakat di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Fabio Quartararo akhirnya pulang ke rumah.

Fabio mengumumkan pada 23 Maret 2022 bahwa dirinya telah sampai ke rumah dengan selamat di unggahan media sosialnya.

Menariknya, unggahan tersebut dengan sangat cepat dipenuhi penggemar wanita pada kolom komentarnya.

Baca Juga: UPDATE Covid-19 Indonesia Rabu, 23 Maret 2022: Kasus Baru 6.376, Pasien Sembuh 19.209

Ternyata dari MotoGP Mandalika, Fabio Quartararo bahkan memiliki gelar baru dari para penggemar wanitanya, yaitu ‘sayang’.

“Main ke Indonesia jangan lupa mampir ke Rumah ya sayang,” tutur salah satu netizen wanita.

Unggahan pembalap MotoGP, Fabio Quartararo

“SEE YOU SOON AYANG, good luck for the next race,” ujar yang lain.

Menariknya, dalam unggahan tersebut Fabio sebenarnya hanya mengucapkan terima kasih dan mengabarkan dirinya terlah sampai di rumah.