MotoGP Mandalika: Fabio Quartararo Dibuat Ngakak oleh Aksi Goyang Fansnya, Sosoknya Terungkap

PIKIRAN RAKYAT – Semangat nyentrik fans MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tetap membara ditengah hujan lebat, Minggu 20 Maret 2022 hari ini.

Bisa dilihat ketika kamera disorot ke area tempat duduk penonton. Mereka langsung melambaikan tangannya dan bersorak-sorai.

Lucunya, fans milik Fabio Quartararo bahkan berjoget dan melakukan aksi kocak ketika kamera diarahkan.

Fabio Quartararo sang juara dunia 2021 langsung tertawa terbahak-bahak ketika melihat hal itu, begitu pun para komentator yang membawakan acara MotoGP Mandalika ini.

Fansnya juga membawakan spanduk bertuliskan, “Fabio the next GOAT” bukan goat untuk kambing, namun singkatan dari “Fabio menjadi (Greatest of All Time) berikutnya”.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari kanal youtube Trans7, fans tersebut adalah salah satu motovlogger yang bernama Dennis Suryana.

Beruntungnya, hujan hari Minggu ini bisa mereda. Sehingga para pembalap, termasuk Fabio Quartararo bisa menghibur fans-fansnya dengan raungan motor 1000-nya itu.

