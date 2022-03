Marc Marquez Resmi Absen Balap MotoGP Indonesia 2022 di Sirkuit Mandalika

PIKIRAN RAKYAT- Setelah alami kecelakaan pada saat sesi warm up MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Marc Marquez dilarikan ke rumah sakit Mataram.

Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez pun resmi absen dari balap MotoGP Indonesia 2022.

Hal ini disebabkan dari hasil pemeriksaan rumah sakit, Marc Marquez dinyatakan tidak layak untuk mengikuti kembali MotoGp Indonesia 2022.

Pihak Repsol Honda pun sudah mengkonfirmasi kabar tersebut.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Klaim Penetapan Haris Azhar dan Fatia Sebagai Tersangka Sesuai Prosedur

"@marcmarquez93 has been declared unfit after examination in local hospital and by the circuit staff and doctors," cuit Repsol Honda Team.

"Telah dinyatakan tidak layak setelah pemeriksaan di rumah sakit setempat dan oleh staf sirkuit dan dokter".

Tak hanya itu pihak MotoGP telah mengatakan jika Marc Marquez saat ini tidak bisa kembali bertanding di MotoGP Indonesia 2022.

"BREAKING: @marcmarquez93 will NOT race in the #IndonesianGP," cuit MotoGP, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Twitter @MotoGP, Minggu,20 Maret 2022.