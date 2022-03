360 Marshall Pastikan Pertamina Grand Prix of Indonesia Berjalan Aman di Sirkuit Mandalika

PIKIRAN RAKYAT – Terdapat 360 Marshall atau petugas lintasan yang bertanggung jawab atas keselamatan pebalap yang siap memastikan acara Grand Prix berjalan dengan aman.

Keberlangsungan acara Pertamina Grand Prix of Indonesia ini digelar di Mandalika International Street Circuit.

Dari petugas Marshall itu, sebagian besar adalah anggota Brimob yang telah memiliki kualifikasi, salah satunya mengerti dalam pemakaian radio dan anggota Basarnas, yang memiliki kemampuan untuk memadamkan kebakaran.

Menurut pimpinan Marshall dari Ikatan Motor Indonesia (IMI) pusat, Subehan, terdapat penambahan pos dan jumlah personel Marshall dilakukan hingga hari ini, Sabtu 19 Maret 2022.

Subehan mengatakan bahwa ia akan memastikan Marshall yang bertugas di MotoGp Mandalika ialah 90 persennya ialah pekerja lokal dari Nusa Tenggara Barat.

“Perkiraan 360-370 Marshall mungkin hari ini sudah final. Yang bertugas sebagai Marshall itu rata-rata dari NTB 90 persen,” ucap Subehan.

Menurutnya keterlibatan IMI yang mengirimkan 30 personel untuk Marshall dan urusan track, rata-ratanya sudah menduduki peran sebagai deputi Clerk of The Course (COC).

