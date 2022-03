Aktivitas Menarik Booth Mitsubishi di Jakarta Auto Week 2022, dari Tes Drive hingga Photobooth 360

PIKIRAN RAKYAT - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menjadi salah satu peserta di ajang Jakarta Auto Week (JAW) 2022.

Menempati booth Hall A A3 seluas 1.121 m2, Mitsubishi Motors menyiapkan berbagai aktivitas menarik. Aktivitas tersebut dapat memanjakan konsumen yang ingin melihat berbagai line-up produk Mitsubishi Motors.

Lantas apa saja fasilitas yang disiapkan Mitsubishi Motors di ajang JAW 2022 ini?

Salah satu fasilitas menarik yang bisa dinikmati oleh pengunjung di booth Mitsubishi Motors di JAW 2022 adalah test drive.

Tak tanggung-tanggung, Mitsubishi Motors menyediakan tiga unit mobil yang siap dijajal oleh para konsumen di ajang JAW 2022 ini.

Pengunjung bisa merasakan performa mobil melalui tiga unit test drive yang terdiri New Pajero Sport Dakar 4x2, New Xpander Ultimate, dan New Xpander Cross Premium.

Tak hanya itu saja, di booth Mitsubishi Motors yang bertema Global Booth Design ini, pabrikan tiga berlian tersebut juga menyiapkan photobooth spesial.

