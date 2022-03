Wajib Tahu, Simak Kelebihan dan Kekurangan Yamaha All New Vixion R!

PIKIRAN RAKYAT - Sejak dahulu Yamaha Vixion memang menghadirkan berbagai varian motor yang punya banyak kelebihan. Salah satunya hadir Yamaha All New Vixion R tahun 2022 yang merupakan seri motor favorit masyarakat terutama para cowok. Motor satu ini mengesankan produk kendaraan yang keren dan juga sporty untuk dikendarai para lelaki.

Namun tentu saja setiap produk yang hadir, tidak luput dari yang namanya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Untuk yang penasaran dengan apa saja plus minus dari All New Vixion T ini, simak selengkapnya disini.

Kelebihan

1. Bagian Body Mengalami Perubahan

Pertama, kelebihannya terletak pada bagian body motor, seri terbaru mengesankan perubahan body yang terletak pada bagian tangki bahan bakar terlihat lebih kekar. Terdapat lekukan pada bagian samping, hal ini mengesankan motor yang lebih sporty dan tampak keren ketika dinaiki oleh siapapun pria.

Terdapat pula model desain headlamp yang sudah diubah menggunakan lampu LED. Penampilan bagian lampu motor jadi terlihat lebih modern dan sudah pasti cahaya yang diberikan akan jauh lebih terang.

Untuk stop lamp yang ada di bagian belakang dibuat dengan model terbaru. Pada model sebelumnya memiliki desain yang terpisah antara lampu turning lite dan dirancang lebih kecil. Penampilan motor jadi terlihat dan terkesan lebih aerodinamis.

Untuk penutup mesin motor hadir dengan bodi tambahan untuk mengesankan motor yang sporty dinaiki cowok masa kini.

