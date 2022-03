Strategi Suzuki Dongrak Penjualan di JAW 2022, Tebar Promo hingga Isentif PPnBM

PIKIRAN RAKYAT - Pameran otomotif Jakarta Auto Week (JAW) 2022 telah diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat.

Dalam pameran yang berlangsung selama 8 hari tersebut, berbagai brand otomotif turut meramaikan, salah satunya Suzuki Indonesia.

Di ajang JAW 2022 ini, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) ikut ambil bagian dan menempati booth dengan tema Eco Green Friendly.

Tak hanya itu saja, Suzuki Indonesia juga menyiapkan promo spesial untuk pembelian mobil dan motor di ajang JAW 2022.

Dari keterangan resmi ke Pikiran-Rakyat.com pada Selasa, 15 Maret 2022, Suzuki membawa line-up 8 mobil dan 2 motor di ajang tersebut.

Kendaraan andalan Suzuki seperti All New Ertiga dan All New ertiga Suzuki Sport dihadirkan dalam pameran tersebut.

Tak hanya itu, di ajang JAW 2022 ini, Suzuki juga menghadirkan mobil Suzuki XL7 yang sudah menggunakan mesin generasi terbaru yakni standarisasi Euro 4.

Selain kendaraan roda empat, Suzuki Indonesia juga tak lupa untuk membawa 2 unit sepeda motor andalannya.