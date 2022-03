Diskon PPnBM dan Ragam Promo Jadi Jurus Jitu Kejar Target Penjualan Mitsubishi di JAW 2022

PIKIRAN RAKYAT - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menjadi salah satu peserta di ajang Jakarta Auto Week (JAW) 2022.

Dalam pameran yang berlangsung selama 8 hari, MMKSI menarget mencapai 750 unit.

Hal ini dirasa oleh MMKSI menjadi mungkin mengingat strategi yang mereka siapkan untuk ikut JAW 2022.

Di ajang JAW 2022, Mitsubishi menargetkan untuk jual mobil sebanyak 750 unit.

Ditargetkan 60-65 persen penjualan di JAW 2022 itu disumbang All New Xpander dan All New Xpander Cross.

Sedangkan sisa penjualan diharapkan muncul dari unit SUV ladder frame Mitsubishi Pajero Sport. Terkait hal ini, Mitsubishi Indonesia optimis mereka bisa raih target penjualan tersebut.

Pasalnya, Head of Sales Region 1 MMKSI, Ilham Irandah Syahputra sudah punya jurus agar penjualan mobil Mitsubishi di JAW 2022 bisa mencapai target.

Khusus di ajang JAW 2022, Ilham menyatakan bahwa unit mobil New Xpander memiliki promo DP ringan mulai dari 10 persen. Salah satu varian Xpander juga disebut Ilham mendapat diskon PPnBM.