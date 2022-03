Line Up Apik Toyota di Jakarta Auto Week 2022, dari Avanza Terbaru hingga GR Yaris Bernuansa Rally

PIKIRAN RAKYAT - PT Toyota Astra Motor (TAM) menjadi salah satu peserta di pameran otomotif Jakarta Auto Week (JAW) 2022.

Menempati booth seluas 1.170 m2, Toyota akan memamerkan beberapa produk unggulannya selama pameran JAW 2022 berlangsung sampai Minggu 20 Maret 2022.

Berlokasi di Hall B Jakarta Convention Center (JCC), Toyota tak hanya menghadirkan pilihan mobil keluarga yang ever-better-cars.

Mereka juga memamerkan mobil-mobil listrik serta ada beberapa unit mobil balap yang diambil langsung dari tim balap terbaru mereka yakni Toyota Gazoo Racing Indonesia (TGRI).

Mobil apa saja yang di bawa oleh PT TAM dalam ajang JAW 2022 ini?

Dalam acara pembukaan yang berlangsung Sabtu, 12 Maret 2022, Presiden Director PT TAM, Susumu Matsuda menyatakan bahwa Toyota berusaha menghadirkan solusi mobilitas total (total mobility solution) kepada masyarakat Indonesia.

"Tidak hanya dengan memperluas pilihan produk, kami juga senantiasa berupaya meningkatkan layanan mobilitas menjadi lebih inovatif dan penting, agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang beragam," katanya menjelaskan.

Untuk line-up nya, Toyota menghadirkan produk unggulan mereka seperti All New Avanza, All New Veloz, Fortuner, dan model lainnya di ajang JAW 2022.