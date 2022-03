Usung Teknologi Hybrid Electric, 2 Mobil Baru Lexus Meluncur di Jakarta Auto Week 2022

PIKIRAN RAKYAT - Lexus meluncurkan dua mobil baru di ajang Gaikindo Jakarta Auto Show 2022. Kedua mobil yang diperkenalkan Lexus yaitu The All New Lexus NX 350h F Sport dan The All New NX 350h Luxury.

Meluncur dengan teknologi elektrik, All New Lexus NX 350h F Sport dan All New NX 350h Luxury dilengkapi dengan berbagai fitur dan teknologi terkini.

Peluncuran dua mobil ramah lingkungan Lexus di Indonesia dikatakan General Manager Lexus Indonesia, Bansar Maduma sejalan dengan pengembangan teknologi elektrifikasi Lexus dalam menciptakan produk yang ramah lingkungan, merupakan bentuk komitmen visi elektrifikasi Lexus.

"Hal ini dapat terwujud dengan kolaborasi bersama mitra serta kerja sama bersama pemerintah, tujuannya memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan kehidupan di masa depan yang lebih baik," ujar Bansar Maduma, di Jakarta Convention Center, Sabtu, 12, Maret 2022.

Baca Juga: Sinopsis Film A Monster Call, Kisahkan Pertemanan Seorang Bocah dengan Monster Pohon

Secara global Lexus telah memperkenalkan lebih dari 30 model electric vehicles yang meliputi Hybrid Electric Vehicles, Plug in Hybrid Electric Vehicles dan Battery Electric Vehicle secara global di lebih dari 90 negara dan region.

Lexus juga sudah berkomitmen bahwa berencana akan memperluas pilihan produk elektrik melalui complete Battery Electric Vehicle line-up secara global pada tahun 2030.

"Rencana pengembangan teknologi elektrifikasi Lexus dalam menciptakan produk yang ramah lingkungan yang dapat mengurangi emisi gas buang, merupakan bentuk komitmen visi elektrifikasi Lexus. Hal ini dapat terwujud dengan kolaborasi bersama mitra serta kerja sama dengan pemerintah, dengan tujuan untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan kehidupan di masa depan yang lebih baik," katanya.

NX Hybrid Electric hadir dengan dilengkapi Teknologi Lexus Hybrid Electric Drive generasi ke empat dengan kombinasi optimal antara tenaga listrik dan bahan bakar, Lexus NX 350h dapat menghasilkan performa berkendara yang ramah lingkungan dan efisiensi yang lebih maksimal.