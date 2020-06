Sambut Era New Normal, Beli Truk Tata Motors Gratis Satu unit Pikap

PIKIRAN RAKYAT - Guna menggairahkan pasar kendaraan komersial, Tata Motors Distribusi Indonesia (TMDI) menghadirkan program penjualan menarik.

Yakni dengan meluncurkan program buy one get one.

Konsumen yang melakukan pembelian Truk Tata Ultra 1014 dan Tata LPT 913 secara tunai, berhak mendapatkan secara lansung pikap Tata Super Ace HT.

Program ini dihadirkan Tata Motors selama bulan Juni 2020, baik untuk pembelian sasis maupun bodi dump.

Wilda Bachtiar, Marketing Manager TMDI menerangkan, program yang dihadirkan tersebut berlaku secara nasional, dan dihadirkan guna menggairahkan pasar otomotif nasional setelah lesu akibat pandemi COVID-19.

TRUK Tata Motors Dok TMDI

"Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan pasar kendaraan nasional anjlok 90%. Hal tersebut wajar, mengingat sektor pembiayaan kendaraan melemah, dan kami mencoba berupaya meningkatkan transaksi tunai pada penjualan kendaraan niaga kami," papar Wilda dalam keterangan tertulisnya pada Pikiran-Rakyat.com, Kamis 4 Juni 2020.

