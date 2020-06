Menarik, Beli Nissan Terra Bisa dapat Bonus 1 Unit Datsun Go Gratis

PIKIRAN RAKYAT - Tawaran menarik diberikan jaringan penjualan Nissan di wilayah Surabaya.

Setiap pembelian mobil Nissan All New Nissan Terra tipe E, konsumen berhak mendapatkan secara langsung satu unit Datsun Go.

Program ini dihadirkan dealer Nissan-Datsun jalan A Yani Kota Surabaya.

Hal ini dilakukan untuk mendongkrak penjualan Nissan Terra serta menghabiskan sisa stok Datsun yang dimiliki dealer tersebut.

"Ini merupakan program yang dibuat untuk menghabiskan stok Datsun Go yang masih ada di gudang kami,” ujar Branch Manager Nissan Datsun A Yani Surabaya, Yusea Kurnia Abadi.

Ia menerangkan, program tersebut merupakan inisiatif yang dihadirkan pihaknya guna menghabiskan sisa stok unit Datsun yang mereka miliki.

“Ini bukan program nasional, ini program hanya berlaku di Nissan Datsun A Yani, dan kami hanya memberikan 3 paket promo pada program ini," tambahnya.