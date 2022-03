Lewat Kolaborazzio, Yamaha Jabar Ajak Brand Lokal Bandung untuk Modifikasi Yamaha Fazzio

PIKIRAN RAKYAT - Yamaha Jawa Barat memperkenalkan program baru mereka bertajuk Kolaborazzio pada Jumat, 4 Maret 2022.

Bertempat di Kafe Braga Permai, Kota Bandung, Yamaha Jabar menjelaskan bahwa program Kolaborazzio ini sesuai namanya adalah program kolaborasi dengan brand-brand lokal.

Dengan Kolaborazzio, Yamaha Jabar mengajak brand-brand lokal asli Kota Bandung untuk memodifikasi motor Yamaha Fazzio Hybrid Connected.

Beberapa brand yang tergabung dalam program ini termasuk Pickers Store, Riders and Rule, dan Hammerstout.

Dari keterangan resminya ke Pikiran-Rakyat.com Sabtu, 5 Maret 2022, Yamaha Jabar menjelaskan bahwa Kolaborazzio diambil dari kata 'Kolaborasi' dan 'Fazzio'.

"Dengan maknanya project kerjasama atau kolaborasi Yamaha Fazzio bersama 3 brand apparel di Bandung. Kolaborasi dengan output modifikasi Yamaha Fazzio Hybrid Connected dengan karakter brand masing-masing. Brand yang bersinergi kali ini merupakan brand apparel local Bandung yakni Pickers Store, Hammerstout dan Riders and Rules," ujar Yamaha Jabar dalam keterangan resminya.

Pickers store Pickers store merupakan salah satu toko yang mengusung konsep kustom culture, street fashion, vintage and retro stuff dan D.I.Y (re; do it yourself) project.

Berdiri sejak tahun 2012, hampir sebagian besar produk dan konsep berhubungan dengan automotive, terutama kendaraan klasik. Untuk konsep modifikasi Yamaha Fazzio Hybrid Connected sendiri terinspirasi dari mobil Drag Race yang menampilkan warna warna solid, cerah, dinamis dan memberikan kesan kuat juga sporty.

