Studi Terbaru: Minat Masyarakat Terhadap Mobil Listrik naik 54 Persen

PIKIRAN RAKYAT - Studi terbaru dikeluarkan menunjukkan minat masyarakat naik cukup signifikan pada perkembangan mobil listrik di seluruh dunia.

Studi ini bernama Year in Search 2021: Look Back to Move Your Marketing Forward yang dikeluarkan oleh Google Trend.

Hasil dari data studi ini menganalisis apa yang banyak orang cari di mesin pencarian Google pada tahun 2021.

Hasilnya, di segmen otomotif, pencarian mengenai mobil listrik terjadi peningkatan yang cukup signifikan.

Dari data tersebut, diketahui bahwa sektor otomotif global (termasuk Indonesia) berusaha untuk mencari tahu tentang mobil listrik ini.

Terjadi pertumbuhan minat, rasa ingin tahu, dan kesadaran tentang kendaraan ramah lingkungan (mobil listrik dan motor listrik) pada tahun kemarin.

Data menunjukkan minat penelusuran (pencarian) Google terhadap mobil listrik (electric car) tumbuh hingga 54 persen,

Angka ini jauh melampaui capaian sebelumnya di mana pencarian soal mobil listrik mencapai 33 persen pada tahun 2020.