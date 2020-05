Jangan Tunggu COVID-19 Usai, Industri Otomotif harus Dipersiapkan untuk Kondisi New Normal

PIKIRAN RAKYAT - Saat ini memang pasar industri otomotif nasional di Indonesia sedang mengalami dampak signifikan dari persebaran COVID-19.

Diketahui bahwa penjualan industri otomotif nasional turun hingga 80%.

Meski begitu, pakar pemasaran Indonesia, Hermawan Kartajaya berpendapat bahwa Indonesia tidak bisa menunggu COVID-19 untuk mulai menjalankan industri otomotifnya kembali.

"Ada tiga tahapan dari situasi yang berkembang saat ini. Ada new normal, next normal, dan juga post normal," tuturnya saat acara seminar online bertajuk "Automotive Industry Round Table : Surviving The Covid-19, Preparing The Post" pada Jumat, 15 Mei 2020.

dijelaskan bahwa saat ini Indonesia ada di tahap new normal.

Orang membeli mobil secara online, home service, dan juga booking terlebih dahulu itu masuk ke dalam kategori ini.

Sedangkan next normal ketika orang-orang yang di PSBB sudah mulai berhenti dan kembali ke kantor masing-masing.

"Terakhir adalah post normal, ketika kita sudah harus hidup berdampingan dengan corona," tutur Hermawan Kartajaya.