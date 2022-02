Triumph Luncurkan Lima Motor Baru di Indonesia, Harga Mulai Rp200 Jutaan

PIKIRAN RAKYAT - Brand motor asal Inggris, Triumph luncurkan lima motor baru di Indonesia hari ini, Kamis, 24 Februari 2022.

Kelima motor baru yang diluncurkan Triumph yaitu Triumph New Speed Twin, New Street Twin EC1 Special Edition, New Triumph Trident 660, New Bonneville Gold Line Editions dan New Tiger Sport 660.

Hadir dengan tagline 'For The Ride', Triumph Motor Indonesia memberikan penawaran sensasi berkendara baru untuk para penggemar motor ikonik asal Inggris.

Diantara lima model yang diluncurkan, terdapat dua motor yang baru dihadirkan Triumph di pasar Indonesia. Keduanya yaitu New Triumph Trident 660 di segmen roadster serta New Tiger Sport 660 di kelas adventure.

Direktur Penjualan dan Pemasaran Triumph Motor Indonesia Sapta Hariaji mengatakan pasar motor di Indonesia bergerak dinamis terkait dengan produk yang tengah digemari. Mulai penggemar petualangan hingga penyuka city ride.

"Kami membawa trend di dunia saat ini yang mulai bermain di sepeda motor kelas menengah di mana kita punya New Triumph Trident 660 serta New Tiger Sport 660 dengan segala keunggulan mulai fitur dan teknologinya. Hal ini juga upaya kami memperluas pasar tanpa meninggalkan citarasa Triumph Motorcycle yang otentik," paparnya.

Aji mengatakan kedua model baru yang diluncurkan akan menjadi andalan baru bagi Triumph Motor Indonesia selain tetap menyodorkan produk modern classic unggulan mulai New Speed Twin, New Street Twin EC1 Special Edition dan New Bonneville Gold Line Editions.