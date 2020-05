Tidak buka Posko Mudik Tahun ini, Mitsubishi buat Kebijakan Diler Jaga

PIKIRAN RAKYAT - Sebagai imbas dari peredaran COVID-19 yang terjadi di Indonesia hingga saat ini, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memutuskan tidak menggelar layanan posko mudik.

Meskipun begitu, Mitsubishi memutuskan untuk tetap mengerahkan gerai servis mereka serta setiap diler tetap siaga untuk melayani pelanggan.

Hal ini dilakukan Mitsubishi untuk sejalan dengan upaya pemerintah yang telah melarang adanya aktivitas mudik di tahun 2020.

"Tahun ini kami tiadakan posko mudik di sepanjang jalur mudik.

"Tapi untuk mengantisipasi, tahun ini kami berlakukan diler jaga," tutur Head of After Sales Planinng and Marketing Department PT MMKSI, Ronald Reagan seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari ANTARA.

Dengan adanya kebijakan ini, bisa dipastikan seluruh diler Mitsubishi yang ada di jalur mudik akan tetap beroperasi selama musim libur lebaran.

"Mereka tetap buka saat libur lebaran. Harapan kita, kenyamanan konsumen dalam berkendara tetap terjaga dengan baik," tutur Reagan.

Mitsubishi juga mencatat adanya kenaikan dari layanan home service yang dilakukan pelanggan sebesar 20 persen.