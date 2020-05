Beli Honda ADV 150 Cashback Rp 2,2 Juta, di Jakarta dan Tangerang

PIKIRAN RAKYAT - Honda memberikan promo menarik untuk bulan Mei 2020.

Honda akan memberikan cashback senilai Rp 2,2 juta rupiah untuk setiap pembelian motor matik adventure, Honda ADV150.

Penawaran ini diberikan oleh PT Wahana Makmur Sejati selaku dealer Honda yang ada di wilayah Jakarta dan juga Tangerang.

Baca Juga: Sukseskan Kebijakan Physical Distancing, Pria India ini Ciptakan Motor dengan Jok Berjauhan

"Setelah mendapatkan predikat "Motorcycle of the Year 2019," kini Honda ADV150 berhasil meraih penghargaan sebagai "Rookie of the Year 2020".

"Yang memperkuat posisinya sebagai motor skutik penjelajah yang tangguh dalam melintasi berbagai kondisi jalanan di Indonesia," tutur Informasi di website www.wahanahonda.com.

Berdasarkan informasi yang dituliskan di website resminya, Honda akan memberikan paket penawaran berupa cashback hingga Rp 2,2 juta.

Konsumen juga akan mendapatkan sebuah jaket dari promo penawaran ini.

Baca Juga: Dihajar Promo Bulan Mei 2020, Harga Moge Kawasaki Ninja 650 tak Sampai Rp 100 Juta

Penawaran ini hanya akan berlaku di diler Honda yang ada di Daerah Jakarta dan juga Tangerang.