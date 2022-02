All New Honda Vario Resmi Meluncur di Bandung, Harga Tembus Rp28 Jutaan

PIKIRAN RAKYAT - PT Daya Adicipta Motora (DAM) resmi merilis All New Honda Vario untuk wilayah Jawa Barat hari ini, Sabtu, 19 Februari 2022.

Peluncuran All New Honda Vario 160 dilakukan secara virtual di kanal Youtube Always Honda Jawa Barat pada Minggu, 20 Februari 2022.

DAM juga turut menggelar event Honda Jabar Virtual Expo yang berlangsung 14 – 28 Februari 2022 dan menawarkan beragam promo menarik.

Promo yang ditawarkan untuk pembelian All New Honda Vario 160 seperti diskon hingga jutaan rupiah serta potongan angsuran untuk pembelian secara kredit.

Chief Operating Officer DAM, Lerri Gunawan mengatakan sejak diluncurkan pertama kali pada tahun 2006, Honda Vario telah diterima dengan baik oleh para pecintanya.

Motor yang jadi pesaing Yamaha Aerox ini hadir dengan berbagai ubahan.

“Kehadiran All New Honda Vario 160 akan semakin memperkuat jajaran line-up produk matik Honda dan menjadi pilihan baru bagi konsumen setia Honda yang menginginkan skutik premium sporti dengan tampilan desain layaknya matik besar yang mampu memberikan kebanggaan bagi pengendaranya,” ujar Lerri dalam keterangannya saat konfrensi pers secara virtual.