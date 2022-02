Toyota Voxy Terbaru Meluncur di Indonesia, Usung Fitur Baru Harga Tembus Rp500 Jutaan

PIKIRAN RAKYAT - PT Toyota Astra Motor (TAM) meluncurkan model terbaru Toyota Voxy hari ini, Kamis, 17 Februari 2022.

Mengusung tagline 'Pleasant Voyage' mobil ini membawa berbagai teknologi baru dan fitur mewah di dalamnya.

Sama seperti tipe sebelumnya, All New Toyota Voxy ini memiliki spesifikasi yang sama dengan mobil yang sebelumnya meluncur di Jepang pada Januari 2022.

Terkait peluncuran mobil MPV ini, Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandi menyatakan bahwa mobil Toyota Voxy merupakan salah satu pasar MPV penting yang ada di Indonesia.

"Sejak diluncurkan pertama kali pada tahun 2017. Mobil ini memang selalu mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Pada saat itu mobil yang diluncurkan merupakan facelift dari generasi ketiga.

"Sambutan terhadap Toyota Voxy sangat baik karena produk ini memang memiliki desain sangat unik. Tetapi banyak konsumen yang meminta agar eksterior dan interiornya dibenahi kembali. Dibuat jadi lebih stylish dan sporty. Makannya kami luncurkan produk ini," tutur Anton Jimmi Suwandi pada Kamis, 17 Februari 2022.

Terkait peluncuran mobil baru All New Toyota Voxy ini, MPV baru tersebut sudah menggunakan platform Toyota New Global Architecture (TNGA-C).

Platform baru ini berpengaruh pada banyak hal utamanya adalah bisa membawa barang yang lebih banyak tetapi desain lebih rigid sehingga bisa lebih stabil dan nyaman ketika dipakai mengemudi.