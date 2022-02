Gado-gado Sirkuit Mandalika: Dipuji Dunia, Dikeluhkan Pembalap

PIKIRAN RAKYAT - Sesi tes pramusim MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika pada 11-13 Februari 2022 telah berlalu.

Para official dan pembalap pun pulang ke negara masing-masing sebelum mempersiapkan ajang balap MotoGP 2022 yang sebentar lagi bergulir.

Sepulang dari Indonesia, para pembalap membawa berbagai kenangan dari Sirkuit Mandalika, baik yang positif ataupun negatif.

Rasanya hal tersebut sangat mungkin terjadi mengingat Sirkuit Mandalika merupakan sirkuit baru dan berada di Indonesia yang baru menjadi tuan rumah setelah sebelumnya pada 1997.

Saat tes pramusim 2022 bergulir, Sirkuit Mandalika sukses menjadi pusat perhatian dunia.

Banyak pihak yang menyebutkan bahwa Sirkuit dengan panjang 4,31 kilometer ini menjadi salah satu lintasan balap tercantik di dunia.

Hal tersebut bahkan diakui sendiri oleh MotoGP dalam unggahan yang mereka buat saat tes pramusim berlangsung.

"What an incredible place! The Mandalika Circuis is firmly in the category of most beautiful circuits in the world (Tempat yang luar biasa! Sirkuit Mandalika adalah sirkuit yang tercantik di dunia)," tutur akun Twitter @MotoGP pada Minggu, 13 Februari 2022.