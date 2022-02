Sebulan Meluncur, All New Honda BR-V Ganggu Dominasi Toyota Rush dan Daihatsu Terios

PIKIRAN RAKYAT - All New Honda BR-V sukses merusak dominasi pasar di segmentasi low-SUV.

Segmentasi low SUV yang tadinya diduduki oleh Toyota Rush dan Daihatsu Terios kini mulai tidak aman dengan datangnya SUV baru Honda tersebut.

Baru satu bulan dijual saja, All New Honda BR-V sudah masuk ke dalam daftar 10 mobil terlaris Indonesia Januari 2022.

Penjualan mobil ini bahkan mengalahkan mobil lainnya yang berada di pasar sejenis seperti Daihatsu Terios, Suzuki XL7, dan lainnya.

Baca Juga: Didakwa Empat Pasal, Ferdinan Hutahaean Didakwa Sebar Kebencian dan Bikin Onar

Dari acara webinar yang berlangsung pada Selasa, 15 Februari 2022, PR and Digital Manager PT Honda Prospect Motor (HPM) Yulian Karfili mengumumkan angka penjualan dari All New Honda BR-V.

"Kemarin kita itu diakhir sekitar 1.504 unit. Untuk Januari," kata Yulian Karfili.

Yulian mengaku bahwa memang penjualan dari mobil ini masih belum mencapai target yang diinginkan yakni 3.000 mobil per bulan.

"Cuman secara umum, market di Januari ini ada beberapa faktor. Pertama, masalah pasokan komponen produksi (chip semikonduktor) masih bermasalah. Sehingga kami belum bisa full produksinya. Terutama untuk yang Honda Sensing yang permintaannya top grade.