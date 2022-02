Produksi Terganggu, Inden All New Honda BR-V Sampai 3 Bulan

PIKIRAN RAKYAT - PT Honda Prospect Motor (HPM) mengalami kendala dalam hal produksi mobil. Ini membuat adanya masa tunggu pembelian (inden) untuk beberapa model tertentu.

Masa inden terjadi untuk pembelian unit All New BR-V model Prestige with Honda Sensing. Inden bahkan hingga tiga bulan.

Hal ini dikarenakan adanya permasalahan pada sektor produksi yang tak memungkinkan mobil tersebut untuk diproduksi secara normal.

"Yang terjadi saat ini, demand (permintaan) pasar terhadap Honda HR-V sangat tinggi. Ini masih berlanjut bahkan sebelum mobil dikirimkan. Ini demandnya sangat amat tinggi. Sensing (Honda BR-V Prestige with Honda Sensing) itu dominasi 60-70 persen penjualan. Tetapi karena ada masalah, ya sekarang mobilnya jadi inden sampai 3 bulan," tutur PR and Digital Manager PT Honda Prospect Motor, Yulian Karfili saat konfrensi pers virtual, Selasa, 15 Februari 2022.

Permasalahan produksi yang terjadi pada Honda BR-V terbaru ini ada pada bagian chip semikonduktor.

Langkanya chip semikonduktor membuat proses produksi Honda BR-V yang harusnya memiliki komponen canggih jadi terhambat.

"Chip semikonduktor ini banyak digunakan pada teknologi tinggi. Salah satunya Honda Sensing.

"Pemesanan sangat tinggi, sehingga inden sudah bisa mencapai 3 bulan sekarang," ujarnya lagi.