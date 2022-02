Sah! MotoGP Akui Sirkuit Mandalika Jadi Lintasan Tercantik di Seluruh Dunia

PIKIRAN RAKYAT - MotoGP memberikan titel yang membanggakan bagi Sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Dalam sebuah unggahan akun resminya, MotoGP menyatakan bahwa Sirkuit Mandalika salah satu sirkuit terbaik di dunia.

Tak heran rasanya jika pernyataan ini dikeluarkan oleh akun resmi MotoGP pada Februari 2022.

Pasalnya, setelah melakukan tes pramusim di Sirkuit Mandalika, baik penyelenggara ataupun para pembalap merasakan sensasi baru yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya.

Pada Sabtu, 12 Februari 2022, akun resmi MotoGP Instagram @MotoGP mengunggah foto kecantikan Sirkuit Mandalika.

Sirkuit Mandalika berlokasi di sebuah daratan yang menjorok ke bagian pantai dengan air laut berwarna biru.

Saat langit terlihat cerah, pemandangan dari Sirkuit Mandalika terasa sangat menyejukan mata.

"What an incredible place! The Mandalika Circuis is firmly in the category of most beautiful circuits in the world (Tempat yang luar biasa! Sirkuit Mandalika adalah sirkuit yang tercantik di dunia)," tutur akun tersebut.